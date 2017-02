Natürlich ist das Heimspiel des FC Aarau am Samstag gegen Le Mont (Anpfiff im Brügglifeld: 17.45 Uhr) von grossem Interesse. Aber noch viel spannender sind die zwei folgenden Fragen: Wann kehrt Igor Nganga zu den Aarauern zurück? Wann dürfen die FCA­-Fans ihrem Liebling wieder zujubeln?

Es ist gut möglich, dass Nganga schon am Freitag, 17. Februar, oder dann in den kommenden Tagen einen langfristigen Vertrag unterschreiben wird.

Wil scheint bereit, Nganga ziehen zu lassen

Im Umfeld von Nganga wird momentan fleissig am Klubwechsel gearbeitet. Es macht den Anschein, als dass die Wiler bereit sind, den Rechtsverteidiger ziehen zu lassen.

Für die Ostschweizer wird Nganga in der Challenge League keine Einsätze mehr bestreiten. Bezüglich des Deals zwischen den Wilern und den Aarauern müssen nur noch Details geklärt werden.

Burki gegen Le Mont wieder einsatzfähig

Von der brisanten Transferakte Igor Nganga zum sportlichen Aspekt: Bis zum Cup-Knüller gegen Luzern am Mittwoch, 1. März, hat der FC Aarau noch zwei Meisterschaftsspiele vor sich. Erst gegen Le Mont, und am Sonntag, 26. Februar, in Chiasso.

Gegen Le Mont fehlen FCA-Trainer Marco Schällibaum nach wie vor die dauerverletzten Miguel Peralta, Marco Thaler und Stéphane Besle.

Wieder mit dabei ist Captain Sandro Burki, der im mit 2:1 gewonnenen Derby gegen den FC Wohlen zu Beginn der zweiten Halbzeit wegen einer Verhärtung im Oberschenkel ausgewechselt werden musste. Einsatzfähig ist wohl auch Olivier Jäckle.