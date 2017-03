„An diesem Nachmittag stehen nicht nur die Leistung und die Technik im Vordergrund, sondern die Kids sollen in erster Linie Spass haben, Neues lernen und die Möglichkeit bekommen, ohne Druck aufzuspielen und zu zeigen, was sie können“, sagt Sandra Laubi, Juniorenverantwortliche des Aargauischen Tennisverbandes. Das kompetente Trainerteam wird alle Kids während den Trainings beobachten und lädt die besten Juniorinnen und Junioren zum offiziellen Sichtungstermin für das ATV-Nachwuchskader ein, was für diese eine tolle Chance darstellt.

Interessierte können sich sich für diesen Tennisnachmittag vom Samstag, 25. März in der Tennishalle Rigacker in Wohlen noch bis zum 19. März per E-Mail an sandra.laubi@gmail.com anmelden. Die Plätze sind allerdings begrenzt. Das Training kostet 30 Franken.