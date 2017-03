Volley Schönenwerd beendete die NLA-Qualifikation hinter Titelverteidiger Amriswil auf dem 2. Platz. 16 Siege und 5 Niederlagen stehen zu Buche. Wie lautet Ihr Fazit?

Daniel Bühlmann: Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit unserem Abschneiden, wenn wir mal das frühe Cup-Out aussen vor lassen. Dass wir das Potenzial für den 2. Platz haben, wussten wir. Doch man muss es auch umsetzen können, und das ist der Mannschaft gelungen. Die Highlights der Quali waren für mich die wirklich hochstehenden Spiele gegen Amriswil und Lausanne.

Gegen Amriswil gabs zwei Niederlagen und einen Sieg. Die drei Duelle gegen Lausanne (4.) wurden alle gewonnen. Nur das drittplatzierte Näfels konnte nie bezwungen werden. Wieso nicht?

Es waren drei komplett unterschiedliche Spiele gegen Näfels. Wir traten nicht in jedem Match mit der letzten Konsequenz auf, teilweise war Näfels aber auch schlicht besser. Gut ist, dass sich ab dem Start der Playoffs schon niemand mehr für die Resultate in der Quali interessiert. Letzte Saison konnten wir Näfels in den wirklich wichtigen Spielen schlagen. Ich hoffe, dass wir auch dieses Jahr noch einmal die Gelegenheit dazu bekommen.

Der 2. Schlussrang ist insofern bemerkenswert, da im Sommer praktisch die halbe Mannschaft ausgetauscht wurde.

Die Transfers sind natürlich immer auch ein Risiko. Man weiss nie genau, wie viel Qualität man bekommt. Ausser bei Fran Peterlin, der bereits in der Vergangenheit für uns gespielt hat. Seine Qualitäten kannten wir. Er konnte sich im Verlauf der Meisterschaft zudem permanent steigern. Kristo Kollo ist eine positive Überraschung, ihn hatte wohl niemand auf dem Radar. Auch mit den Leistungen von Passeur Sébastien Chevallier und Carlos Guerra, der am Anfang der Saison lange verletzt war, bin ich zufrieden. Diese beiden holten wir sowieso vor allem für die Playoffs. Denn sie wissen, wie man Meister wird.