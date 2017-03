Enkeltrick-Betrüger geben sich als Verwandte oder Bekannte in Geldnot aus, um so an Geld zu kommen. Meistens rufen sie älteren Menschen an und überreden diese, hohe Geldbeträge auszuhändigen.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die sich am Telefon als Verwandte/Bekannte ausgeben und die Sie nicht eindeutig als solche erkennen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen bekannt.

Nehmen Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen umgehend Rücksprache mit Familienangehörigen oder Vertrauenspersonen.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt. (pks)