Seit einem Jahr gibt es die Kulturschule neben Standorten wie Thun, Lyss und Luzern auch in Langenthal. Das Projekt will Asylsuchende auf dem Weg vom Durchgangszentrum bis hin in den Arbeitsmarkt unterstützen. Dabei vermitteln kleine Gruppen von Freiwilligen konkretes Wissen über die Schweiz. Im Kurs «Leben» etwa lernen Asylbewerber über die Grundlage und Kultur der Schweiz. In den anderen beiden Kursen «Wohnen» und «Arbeiten» geht es dann verstärkt um grundlegende Inhalte wie Wohnungs- und Jobsuche. Seit Behörden und Durchgangszentren verstärkt unter Druck stehen, sieht die Kulturschule ihre Arbeit als zentral – gerade weil Asylsuchende an Beschäftigungsmangel leiden. Das Projekt ist auf freiwilliges Engagement und Spenden angewiesen.

Weitere Informationen unter:

www.kultur-schule.ch