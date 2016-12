Hausärzte, die eine Nachfolge suchen, habens schwer. Erst recht auf dem Land. Nicht zuletzt, weil nachfolgende Hausärztinnen und Hausärzte meist Teilzeit arbeiten wollen, um den Familienalltag mit der Praxis in Einklang zu bringen. – Ist der Hausärztemangel so noch zu meistern?

«Eigentlich haben wir nicht mehr daran geglaubt, für mich noch eine Nachfolge zu finden», erzählt Dieter Braun. Jahrelang hielt er mit seinem Ärzteteam unter Kollegen Ausschau, schrieb Spitäler an, schaltete Inserate und bezahlte sogar einen Headhunter, um die Nachfolge zu regeln. «Null Reaktion, einfach gar nichts.» Dass es im kommenden Januar für seine Patienten trotzdem weitergeht, sei darum «ein riesiges Glück», erzählt der Hausarzt, der seit 28 Jahren im Oberaargau wirkt.

Doch der Reihe nach: Als der Journalist in der Gruppenpraxis Zelgli in Madiswil zum Gespräch eintrifft, sitzen am Tisch im Sitzungszimmer drei weitere Personen. Christoph Hug, seit 26 Jahren ebenfalls im Oberaargau tätig, sowie die Hausärztinnen Rita Fankhauser und Olga Felix. Erstere trat bereits vor vier Jahren in die damals noch getrennten Praxen von Braun und Hug ein. Letztere stiess vor knapp einem Jahr zum Team, das seit zwei Jahren gemeinsam die Gruppenpraxis beim Bahnhof Madiswil betreibt. Nebst der zeitgemässen Infrastruktur und dem Gewinn von Synergien sehen sie die Gruppenpraxis als Chance, dass Mütter und Väter einfacher Teilzeit arbeiten können. «Das ist ein rasant wachsendes Problem, gerade in unserer Branche», so die Ärzte.

«Dann muss ich Beruf aufgeben»

Damit sind wir beim Grund des Besuchs: Rita Fankhauser und Olga Felix wären nämlich interessiert, mehr Verantwortung zu übernehmen in der Gruppenpraxis Zelgli. Doch beide haben zu Hause auch noch eine Familie mit Kindern. Und die Ehemänner der beiden arbeiten ebenfalls. «So, wie die meisten Hausärzte heute in der Region arbeiten, kann ich das nicht», sagt Olga Felix. Nebst der Arbeit ist sie auch verantwortlich für ihr Kind und will dieses aufwachsen sehen. «Ändert sich nichts, muss ich den Beruf aufgeben oder mir eine Stelle in einem Kanton suchen, der die Notfalldienste anders handhabt», lautet Felix’ Fazit. «Das wäre äusserst schade», wendet Dieter Braun ein, «wenn so gut ausgebildete junge Frauen den Job wegen struktureller Probleme aufgeben müssen.»

Bei Olga Felix’ Anstellung einigte sich das «Zelgli»-Team nämlich darauf, dass die anderen ihre jeweils 24 Stunden dauernden sogenannten Hintergrunddienste mit Hausbesuchen übernehmen. «Auf Dauer ist das zwar keine Lösung», sagt die Hausärztin. Und gegen den zweiten Dienst, den sogenannten Zentralen Notfalldienst in den Abendstunden am Spital SRO in Langenthal, hat sie nichts einzuwenden. Das sei planbar.

Doch der Ärztliche Bezirksverein Oberaargau, welcher den Notfalldienst im Auftrag des Kantons organisiert, sieht Ausnahmen nur ungern. Dennoch würden Stellen immer öfter «Ohne Dienstpflicht» ausgeschrieben, heisst es in der Diskussion am Sitzungstisch. Womit sich das Problem verschärft. Sprich: Die Notfalldienste werden auf immer noch weniger Schultern verteilt. Dabei möchte Olga Felix doch nur eines: in Madiswil in der Gruppenpraxis bleiben. «Hier fühle ich mich sehr wohl und verstanden.»

Mehrheit gegen Notfalldienste

Statt weiter die Faust im Sack zu machen, nahm Rita Fankhauser das Heft in die Hand: «Wir müssen doch Fakten haben», sagte sie sich und fragte im Herbst bei allen Kolleginnen und Kollegen in der Region nach. Überraschend: 85 Prozent der Antwortenden möchten den Notfalldienst ganz oder teilweise abgeben, davon rund drei Viertel den Hintergrunddienst. Die zentralen Notfalldienste am Spital SRO in Langenthal sind für die meisten – so auch die Ärztinnen der Gruppenpraxis Zelgli – gut machbar.

Sogar 93 Prozent der Oberaargauer Ärzteschaft wollen laut Umfrage darüber diskutieren, wie der Notfalldienst besser organisiert werden könnte. «In dieser Deutlichkeit haben mich die Ergebnisse der Umfrage überrascht», bilanziert Fankhauser. Ebenso überrascht worden sei sie aber auch von Antworten, aus denen überhaupt kein Verständnis für ihr Anliegen hervorging.