«Ich habe geheult wie ein kleines Kind!» Überglücklich ist Chanel Borges über ihren Erfolg vom Samstag. Sie hat zwei Mal den ersten Platz der offenen deutschen Salsa-Meisterschaft in Osnabrück, die am 12. November stattfand, belegt.

Sie habe diesen Sieg, insbesondere in der Kategorie «Ladies Style» bei dem man alleine die Jury überzeugen muss, so nicht erwartet. Seit Oktober führt sie ihre neue Tanzschule «CJ Dance Studio» in Breitenbach und seit acht Monaten hält auch ihr neugeborener Sohn sie auf Trab. Dementsprechend war Chanel Borges' Vorbereitungszeit für das Turnier viel knapper bemessen als sonst.

Dass es nun trotzdem für diesen famosen Sieg reichte und sie mit ihrer Tanzgruppe «Chanel Nr.5 » auch in der Kategorie «Formation» gewonnen hat, macht sie auch stolz auf ihre Leistung.

Ausruhen wolle und könne sie sich aber nicht auf den eingeheimsten Lorbeeren, sagt sie. Am 17. März 2017 stünden schon die Europameisterschaften in Frankreich an, an welchen Sie mit ihrer Gruppe unbedingt teilnehmen möchte.