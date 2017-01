Die für den neuen Finanzausgleich entscheidende Steuerkraft wird für das Jahr 2017 kantonsweit nur gerade von Kammersrohr, Feldbrunnen-St. Niklaus und Däniken übertroffen. Trotz für 2017 und die kommenden Jahre steigenden Abgaben für in den Topf des Finanzausgleichs dürfte die Härkingerinnen und Härkinger auch in Zukunft von tiefen Steuern profitieren.

Oberbuchsitens Gemeindepräsident Daniel Lederer hatte bereits im Zuge der Diskussionen um neuen Schulraum im Dorf davon gesprochen, dass in Oberbuchsiten die Steuern wohl erhöht werden müssen (wir berichteten). Momentan liegt der Steuerfuss in der Gemeinde am Jurasüdfuss bei 115 Prozent. Was einer Senkung seit dem Jahr 2000 von 15 Prozentpunkten gleichkommt.

Seit dem Jahr 2010 hat sich der Steuersatz in Oensingen nicht verändert. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs könne die Finanzlage in Oensingen nicht mehr als Komfortabel aber als genügend beschrieben werden, wie Gemeinderat Fabian Gloor an der diesjährigen Gemeindeversammlung mitteilte. Ein Zeichen dafür, dass die Steuern in naher Zukunft nicht steigen, aber auch nicht gesenkt werden.

In Niederbuchsiten, Egerkingen und Kestenholz steht vorderhand keine Erhöhung der Steuern für natürliche Personen ins Haus. Wohl auch weil zum Beispiel in Egerkingen mit dem Schulhausneubau Mühlematt ein grosses Investitionsvorhaben in die Jahre nach 2020 verschoben wurde.