Wer am Abend mit den begehrten Preisen nach Hause gehen darf, bestimmt die gestrenge Jury, die aus angesehenen und anerkannten Expertinnen und Experten besteht, die in wechselnder Zusammensetzung alle Vorspiele und auch die Finals, bewerten wird.

Interkantonales Teilnehmerfeld

Organisiert wird der Anlass von einem Komitee – teils seit Jahren in derselben Besetzung, teils jedoch auch mit frischen Kräften. Diesem gehören an: Peter Dietschi (Präsident), Andreas Kamber (Instrumentalisten), Daniel Müller (Tambouren), Karin Saner (Finanzen), Andrea Probst (Sekretariat), Martin Brunner (Informatik, Programmheft) und Rudolf Schnyder (Information/Medien). Im letzten Jahr hiessen die Wanderpreisgewinner Stefan Freiermuth, Frenkendorf (Trommel) sowie Sara Dimitrijevic, Kloten (Klavier) und Leonardo Parodi-Delfino, Dornach (Klavier).

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer stammen aus dem Kanton Solothurn, aus benachbarten Kantonen, aus der Region Basel, sehr viele aus der Region Zürich, aus der Region Bern aber auch aus der Innerschweiz, Ostschweiz oder aus dem Wallis. Dieses Jahr gibt es besonders viele Anmeldungen für das Klavierspiel mit insgesamt 48 Vorträgen. Die anderen Instrumente sind Violine, Violoncello, Blockflöte, Trompete, Cornet und Panflöte. Die Vorträge werden von neun Experten beurteilt.

Es sind dies Andreas Kamber, Dozent und Orchesterhornist, Solothurn; Cécile Grüebler, Solo-Cellistin, Musiklehrerin, Meilen; Iona Ruxandra Gereb, Konzert- und Lehrdiplom Violine, Konzertmeisterin beim Akademischen Orchester Basel, Basel; Professor Benjamin Engeli, Dozent und Pianist, Zürich; Christine Hogg, Flötistin, Solothurn; Simone Meyer, Violinistin, Luzern; Bernadette Soder, Pianistin, Basel; Kristin Thielemann, Trompeterin, Oberhofen und Maki Wiederkehr, Pianistin, Zürich.

Wanderpokal für die Besten

Das Einzelwettspiel der Tambouren (86 Vorträge) erfolgt in den Alterskategorien «bis 16 Jahre» und «ab 17 Jahre». Dies am Samstag, 5. November, von 12 Uhr bis 17.40 Uhr im Pub «Loch Ness» und in der Mehrzweckhalle Kreuzacker. Um 18 Uhr startet das Gruppen-Wettspiel in der Mehrzweckhalle mit 32 Vorträgen. Experten sind Klemens Lüthi (Halten), Urs Gehrig (Basel)), Marcel Otter (Balsthal) und Marcel Wiesli (Henau).

Die ersten drei der Rangliste bei den Instrumentalisten und den Tambouren erhalten einen Geldbarpreis, die Punkt-höchsten gewinnen den Wanderpokal.

Gegründet wurde der Wettbewerb vor 47 Jahren vom in der Zwischenzeit verstorbenen Beat Dietschi (Laupersdorf) und Anton Krapf (Mümliswil), der auch 40 Jahre lang im OK tätig war und 2013 in Olten vom Regierungsrat als Dirigent und Musikförderer den Auszeichnungspreis für Musik des Kantons Solothurn überreicht bekam.