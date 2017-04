An der Ratssitzung nahm auch Julian Nützi vom Jahrgang 1998 teil. Sein Jahrgang werde in der Nacht auf den 1. Mai auf das «Verschleipfen» verzichten, so Nützi. Zudem sicherte er den Beizug der Feuerwehr für das Aufstellen des 1.- Mai-Baums zu. In Anspruch genommen wird ferner die Unterstützung der Gemeinde für Erarbeitung und Versand eines Infoschreibens an die Bevölkerung. Das Fest soll reglementsgemäss am 1. Mai längstens bis 7.30 Uhr morgens dauern. Zur Abdeckung allfälliger Schäden oder nötig werdender Nachreinigung hinterlegt der Jahrgang bei der Gemeinde 300 Franken. (eva)