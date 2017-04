«Schlag den Nagel ein!» – ebenso wie es Martin Luther im Jahr 1517 am Hauptportal zur Schlosskirche in Wittenberg mit seinen 95 Thesen tat. Dieser Grundstein der Reformation wird dieses Jahr, 500 Jahre nach dem Anschlag an der Kirchentür Luthers, schweizweit gefeiert. So auch im Kanton Solothurn. Am 20. August findet der Kirchentag der Evangelisch-Reformierten Kirche Kanton Solothurn zum Jubiläum der Reformation unter dem Motto «Schlag den Nagel ein!» in Egerkingen statt.

Doch was ist der Grund für die Wahl von Egerkingen als Standort für den kantonalen Kirchentag? «Das ist eigentlich ganz einfach», so Werner Berger vom Synodalrat der Evangelisch-Reformierten Kirche Kanton Solothurn. Bei der Standortwahl haben die guten Platzverhältnisse und auch die zentrale Lage für die Pauluskirche in Egerkingen den Ausschlag gegeben. «Der Saalbau und die Umgebung sind ideal für dieses Fest. Ausserdem ist die Kirche in Egerkingen die älteste reformierte Kirche des gesamten Kirchengebiets, sie wurde 1898 gebaut», so Berger weiter.