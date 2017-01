Am 10. November 2016 musste die Feuerwehr von Welschenrohr kurz nach 22 Uhr ausrücken, weil in der alten Sägerei am östlichen Dorfeingang ein Brand ausgebrochen war. Obwohl die Einsatzkräfte rasch am Brandplatz eintrafen, konnten sie das im Vollband stehende Gebäude nicht mehr retten. Verletzt wurde beim Brand niemand, wie die Polizei am Folgetag vermeldet hatte. Noch keine Angaben gemacht wurden über die Schadenhöhe sowie die Ursache des Brands. Spezialisten der Kantonspolizei hatten umgehend entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Brandplatz wurde frei gegeben

Inzwischen steht fest: Der Brand in der in den 1970er-Jahren stillgelegten Sägerei ist nicht wegen eines technischen Defektes ausgebrochen. Dies könne ausgeschlossen werden, erklärt Polizei-Mediensprecher Bruno Gribi nach Rücksprache mit dem Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei. Deshalb wird von einem menschlichen Verschulden ausgegangen. Infrage kommen Fahrlässigkeit oder eine Vorsatzhandlung, sprich Brandstiftung.

Was zutreffend sei, werde derzeit noch von der Polizei untersucht, so Gribi. Dass ein Tag vor dem Brand eine Person auf dem fraglichen Gelände gesehen worden sei, wollte der Kapo-Sprecher nicht kommentieren. Der Brandplatz sei aber von der Polizei für einen allfälligen Abriss frei gegeben worden.

Dass das Gebäude noch im November zum Abriss frei gegeben wurde, bestätigt auch die Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV). Die Schadensumme beläuft sich gemäss SGV auf zirka 50 000 Franken. Versichert war das Werkstattgebäude mit Anbau für insgesamt rund 60 000 Franken. Die Schadensumme war dem Liegenschaftsbesitzer kurz nach dem Brandereignis zugesichert worden, damit dieser möglichst schnell mit den Rückbauarbeiten beginnen konnte.