«Wir haben über die ganzen Jahre hinweg vieles am Stammtisch erledigt», erklärt Paul Burkhardt gleich zu Beginn des Interviews. Er und seine Frau Marie-Therese Burkhardt haben sich nun, nach langem Ringen dafür entschieden, ihr Restaurant zur Spanischen in Härkingen zu schliessen.

Eigentlich wären sie bereits im letzten Jahr pensioniert worden, doch die Hoffnung auf eine Nachfolge liess das Ehepaar noch ein Jahr anhängen. Am 30. Dezember ist nun aber endgültig Schluss. Schluss nach 42 Jahren Paul und Marie-Therese Burkhardt. Schluss mit 123 Jahren Familie Burkhardt als Wirte im Restaurant zur Spanischen. Schluss einer bewegten Beizengschichte.

Diese Geschichte startete am 26. Dezember 1893, als im Gemeinderatsprotokoll von Härkingen erstmals amtlich von einem Pintenwirtschaftspatent für Eduard Burkhardt die Rede war. Urgrossenkel Paul übernahm 1984 zusammen mit seiner Frau den Betrieb endgültig. Dies nachdem sie bereits gut zehn Jahre vorher in den Betrieb eingestiegen waren. Dass sich während all der Jahre, in denen Paul und Marie-Therese Burkhardt das Restaurant führten, der Stammtisch zum Mittelpunkt ihres Lebens entwickelte, ist nur logisch. Als junges Ehepaar, bald mit Kindern in einer kleinen Wohnung. Der Stammtisch wurde so zum Familientisch. Während der Schulzeiten assen die Kinder am Mittag zum Beispiel im Restaurant: «Da wurden natürlich auch Dinge diskutiert, die vielleicht nicht hierhin gehört haben», lacht Marie-Therese Burkhardt.

Bis zum Morgengrauen

Es sollte nicht das letzte Lachen während des Gesprächs bleiben. Lachend und in Erinnerung schwelgend lassen sie die eigene Vergangenheit Revue passieren. Von zufriedenen Stunden an etlichen Silvesterbällen erzählen sie, bei denen es so spät wurde, dass einige Gäste gar noch zum Morgenessen blieben. «Einmal waren beim ‹Zmorge› noch

32 Gäste hier», sagt Paul Burkhardt und schüttelt ungläubig lachend den Kopf.

Burkhardt selbst hat zuerst eine Mechanikerlehre angefangen, musste diese jedoch abbrechen und kam im Anschluss mit 19 Jahren zu einer Ausbildungsstelle als Koch. Im «Bad Attisholz» machte er daraufhin seine Ausbildung, arbeitete nach dem Militärdienst im «Agip», dem heutigen Hotel Egerkingen, dem Drehort der Erfolgsserie «Motel» des Schweizer Fernsehens. Dort kreuzten sich auch die Wege von Marie-Therese Zeltner und Paul Burkhardt ein erstes Mal. Verliebt gings eine Saison lang nach Wengen in die Gastronomie, 1975 wurde geheiratet.