Zu Beginn des Wettbewerbs mussten die Gebäudetechnikplaner eine sogenannte kontrollierte Wohnungslüftung planen, eine Lüftung für den Essbereich. «Da hatte ich ein schlechtes Gefühl, weil ich dies während meiner Lehre nie gemacht habe.» Doch dies änderte sich schlagartig, als Heutschi anhand der Pläne ablesen konnte, dass als nächste Aufgabe die Planung einer Lüftung für ein Hallenbad vorgesehen war. Genau der gleiche Auftrag war Inhalt seiner IPA.

Keine WM-Teilnahme

Eine Woche später, am vergangenen Sonntag, fand die Rangverkündung mit Siegerehrung in dem Hotel in Zürich statt, indem die Mitstreiter während des Wettbewerbes übernachteten.

Was ihm durch den Kopf ging, als er realisierte, dass er der Sieger war? «Ich war froh, dass ich nicht Zweiter wurde», sagt Heutschi, ohne zu zögern. Mit dem Schweizer-Meister-Titel anfangen kann er nun nicht viel. Normalerweise kann der Sieger an den Europa- oder Weltmeisterschaften teilnehmen. Heutschi nicht. Seine Disziplin existiert im internationalen Vergleich nicht.

Nichtsdestotrotz ist er stolz auf seine Leistung. «Nur schon dabei zu sein und die einmalige Erfahrung machen zu dürfen, ist ein riesen Erlebnis», schaut er zurück. Und nun? Seit vergangenem August arbeitet Jonas Heutschi bei der Firma Riggenbach in Solothurn und im März beginnt die Rekrutenschule.

Anschliessend möchte Jonas Heutschi, der parallel zur Lehre auch die Berufsmatur erfolgreich absolvierte, studieren gehen. Was, weiss der Neuendörfer allerdings noch nicht. «Es gibt so viele interessante Studiengänge», meint er. Wahrscheinlich ziehe es ihn an eine Fachhochschule. «Ingenieur wäre etwas.»