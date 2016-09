Chris Bürgi und Steff Bürgi, 1968 gründeten Sie beide die erste Bandformation, aus der später Irrwisch wurde. Wie habt ihr euch kennen gelernt?

Chris Bürgi: Wir sind beide in Kestenholz aufgewachsen und haben uns mit elf, zwölf Jahren kennen gelernt. Mit etwa 14 Jahren ging die Sache mit der Band ernsthaft los. Wir komponierten von Anfang an unsere eigenen Songs, stark beeinflusst von unseren damaligen Idolen. Erst waren es die Beatles, dann kamen Deep Purple, Black Sabbath und viele andere Bands, die uns musikalisch begleiteten. Nach vielen Umbesetzungen und Namensänderungen war die Band 1975 komplett. Auch schon damals mit an Bord war unser Schlagzeuger Josef Kissling, der dritte Kestenholzer im Bund. In jenem Jahr fand unser erster öffentlicher Auftritt unter dem Namen Irrwisch statt. Das war in einem Jugendklub in Schaffhausen, wo Steffs Bruder in der Pfarrei tätig war. Der Auftritt kam recht gut an.

1979 habt ihr eine Schweizer Rockausscheidung in Augst gewonnen. Wie kam es dazu?

Steff Bürgi: Wir nahmen mit anderen Solothurner und Berner Bands im «Gaskessel» in Bern an einem Wettbewerb im Rahmen eines Rock- und Jazzfestivals teil und holten mit unserem Progressivrocksound den ersten Platz. Danach gewannen wir auch den nationalen Wettbewerb unter den letzten Ausgelesenen in Augst. Kein Mensch verstand damals diese sehr komplexe Musik. Doch sie kam offenbar sehr interessant rüber. Damals spielten wir ganz andere Musik als heute, vor allem monumentale, 15 Minuten lange Instrumentalstücke mit ein bisschen Gesang und wilden Übergängen, die in Richtung Jazzrock eingeordnet wurden. Damals waren wir sieben Leute auf der Bühne mit Trompete und Flöte.

Chris Bürgi: Wir hatten aber damals schon viele Stücke, die klassische Elemente enthielten. Die Affinität für das Feine, die Klassik, war bereits in unserer frühen Zeit vorhanden. Unser neues Projekt «Stone and a Rose» ist also nicht entstanden, weil Klassik zurzeit gerade «in» ist. Diese Kombination hat uns von jeher fasziniert: Deep Purple in Classic oder The Nice mit Keith Emerson waren damals grosse Vorbilder in diese Richtung.