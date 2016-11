Um mit den Grossen mitzuhalten, setze die ggs netz AG auf Qualität des Netzes. Dieses sei etwa in Kestenholz sehr gut ausgebaut. «Wir haben uns auch immer bewusst um ein gutes Netz bemüht», so Steiner. Dazu sei man extra nicht mit Dumpingpreisen bei den Kunden hausieren gegangen. Ziel war es, einen konkurrenzfähigen Preis zu haben, aber auch den Ausbau des Netzes finanziell sicherzustellen. Doch auch dies werde immer schwieriger als kleine Genossenschaft, weil die Halbwertszeiten auf den Netzmodernisierungen sich immer mehr verkürzen würden.

Arbeitsgruppe soll klären

Steiner und der Vorstand der Fernsehgenossenschaft wollen die Übergabe nun möglichst bald über die Bühne bringen. Wenn alles nach dem Plan der Genossenschaft läuft, soll Anfang Jahr eine Generalversammlung stattfinden. Dort sollen die Auflösung und der Verkauf über die Bühne gehen. Danach rechnet Steiner damit, dass die Liquidierung der Genossenschaft etwa ein bis eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen wird. Der in Aktien umgewandelte Erlös aus dem Verkauf des Kabelnetzes will der Vorstand der Einwohnergemeinde Kestenholz übergeben.

«Schliesslich ist die Genossenschaft auch für die Einwohner da», so Steiner. Zudem möchte die Genossenschaft ihr Vermögen ebenso der Gemeinde übergeben. Steiner spricht von 100 000 Franken, die so an Kestenholz gelangen könnten. Eine allfällige Auszahlung an die einzelnen Genossenschafter sei sehr komplex, sagt Steiner. So müsste etwa geklärt werden, wer denn überhaupt noch als Genossenschafter gilt und wer nicht. Deshalb will man davon absehen.

Da die Gemeinde sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde zu einem Anteil an der ggs netz AG kommen würden, wurde laut Gemeindepräsident Arno Bürgi nun eine gemeinsame Arbeitsgruppe einberufen. In die Karten blicken möchte er sich jedoch noch nicht. «Die Einwohnergemeinde möchte sich da aber noch einbringen», sagt er und ergänzt, dass die besagte Arbeitsgruppe das weitere Vorgehen beraten soll.

Für die Endkunden soll wegen des geplanten Verkaufs wie erwähnt nichts ändern. Auch die Tarife würden in den nächsten drei Jahren gleich bleiben, wie Steiner sagt. Es sei denn, im Zusammenhang mit schweizweit höheren Urheberabgaben steige der Preis. Dies habe aber nichts mit dem Verkauf zu tun.