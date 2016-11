«Kleinmeister» ganz gross

«Es sind alles Bilder der sogenannten Kleinmeister, die in jener Zeit mit Staffelei und Pinsel in der Landschaft unterwegs waren, um das zu zeichnen und zu malen, was sie sahen», erklärt Jeker. Es war eine turbulente Zeit vor gut 150 Jahren, in der die Sehnsucht nach der Idylle gross und in der die Fotografie noch nicht erfunden war. Jeker hat aus den verschiedenen Bildern die imginäre Reise «Tore nach Balsthal» zusammengestellt.

Zu sehen sind Thaler Landschaften, Sehenswürdigkeiten, Auffälliges und Merkwürdiges – vieles, was einem Reisenden damals auffiel. Gezeigt werden insgesamt 27 Projektionen, unter anderem von Peter Birrmann, Franz Graff, Caspar Wolf, Caspar Wyss. Dazu wird ein passender Text eingespielt, den Peter Jeker ebenfalls erarbeitet hat.

Die technisch-digitale Umsetzung wurde der Firma MAG-Design in Bern übergeben, welche im letzten Jahr mit einer Lichtshow in der Stadt Murten für Aufsehen sorgte. «Mit der gezielten Auswahl der romantischen Kunstwerke soll ein Stück Thaler Kunstgeschichte nachgezeichnet werden», so Jeker. Bei gutem Echo könnte eine solche Lichtinstallation auch im kommenden Jahr wieder realisiert werden.

Lichtanimationen von 24. November bis 17. Dezember. Projektion mehrmals mit 15 Minuten Dauer am Do-, Fr- und Sa-Abend 18.30 bis 20.30 Uhr.