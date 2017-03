Der von Sogas-Geschäftsleiter Rolf Riechsteiner an der 30. Generalversammlung in Egerkingen präsentierte Geschäftsbericht warf auch einen ausführlichen Blick in die 30-jährige Geschichte der Firma. 2016 lieferte die Sogas AG mit Sitz in Oensingen in den zwölf Konzessionsgemeinden total 123,5 Mio. kWh Erdgas. Das sind 0,9 Mio. mehr als im Vorjahr. Das Leitungsnetz konnte im vergangenen Jahr um 5,2 auf neu 77,2 Kilometer verlängert werden. Gleichzeitig wusch die Zahl der Hausanschlüsse von 663 auf 686.

369 000 Franken Reingewinn

Das gute Geschäftsjahr wirkt sich auch finanziell aus. Die von Hansjörg Schürmann erläuterte Rechnung zeigt einen Jahresgewinn von 757 493 Franken. Davon werden 57 000 den gesetzlichen Reserven zugewiesen. Zudem werden eine Dividende von 8 Prozent auf das Aktienkapital sowie eine zusätzliche Jubiläumsdividende von 4 Prozent ausgeschüttet, was einen Gesamtbetrag von 312 000 Franken ergibt. Der Reingewinn von 369 000 Franken wird auf das folgende Jahr übertragen. Die Gasbezüger profitieren ebenfalls vom 30-Jahre-Jubiläum der Sogas AG. Sie erhalten einen Gutschein für ein gediegenes Essen in einem gasbeziehenden Restaurant der Region, wie an der Generalversammlung erwähnt wurde.

Die 76 anwesenden Aktionäre, die 1,948 Mio. Franken des gesamten Aktienkapitals von 2,6 Mio. Franken vertraten, hiessen alle Geschäfte diskussionslos gut.

Neue Gesichter im Verwaltungsrat

Das wichtigste Geschäft an der Generalversammlung war das Traktandum Wahlen. Mit Hans Stuber, Robert Sutter, Markus Flury und Roland Stampfli erklärten vier Verwaltungsrats-Mitglieder den Rücktritt. Die Versammlung wählte an ihre Stelle Peter Haudenschild aus Niederbipp und Kuno Eberhard von der BSB+Partner (Peak Holding AG) in Oensingen in den Verwaltungsrat (VR). Bei dieser Gelegenheit verkleinerte die Sogas AG den Verwaltungsrat von bisher elf auf neun Sitze. Die übrigen VR-Mitglieder sind bis Ende der vierjährigen Amtsdauer gewählt.

Somit setzt sich der VR neu wie folgt zusammen: Rolf Büttiker als VR-Präsident, Johanna Bartholdi (Egerkingen), Paul von Däniken (Egerkingen), Reinhold Dörfliger (Egerkingen), Kuno Eberhard (BSB+Partner, Oensingen), Peter Haudenschild (Niederbipp), Andreas Iseli (onyx Energie Mittelland), Roland Studer (Oberbuchsiten) und Ernst Zingg (Olten). Ebenfalls demissioniert hat Hansjörg Schürmann, seit Beginn weg Geschäftsleitungsmitglied und Finanzchef. Er wird abgelöst durch Mark Schürmann. Die Bisherigen Rolf Riechsteiner, Geschäftsleiter, und Roger Kaufmann, technischer Berater, bleiben im Amt.

Präsident Rolf Büttiker würdigte die austretenden VR-Mitglieder und dankte ihnen. Hans Stuber war Initiant und Geburtshelfer der Sogas AG. Von 1987 bis 2004 wirkte er als erster Geschäftsleiter, anschliessend als Verwaltungsrat. Ebenfalls seit der Gründung dabei war Robert Sutter. Als Gemeindepräsident von Niederbipp und Berner Grossrat war er Türöffner für die Anbindung des Oberaargaus. Markus Flury (Oensingen) und Roland Stampfli (Balsthal) waren als Gemeindepräsidenten die Vertreter ihrer Einwohnergemeinden und geben mit dem politischen Amt auch das VR-Mandat ab.

Finanzchef Hansjörg Schürmann war ein Mitgründer und seit der ersten Stunden für die Finanzen verantwortlich. Er diente insgesamt 30 Jahre im Führungsgremium der AG, und Büttiker ehrte ihn als «Chefstrategen» und Vater des finanziellen Erfolgs der Sogas.