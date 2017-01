Die ersten Tage im neuen Jahr musste die Bevölkerung von Neuendorf ohne den Volg-Laden auskommen. Dieser war wegen Umbauarbeiten bis gestern Donnerstag geschlossen. Bei den am 2. Januar angelaufenen Arbeiten ging es primär um den Einbau der Postagentur, die am 23. Januar ihren Betrieb aufnehmen wird. Volg nutzte die Gelegenheit, um einige Anpassungen am Ladenmobiliar vorzunehmen.

Unter anderem wurde ein neuer Convenience-Kühler integriert, wie Volg-Pressesprecherin Tamara Scheibli auf Anfrage erklärt. Durch den Einbau der Postagentur erfährt das Sortiment keine Änderungen.

Früher Einbau hat sich bewährt

Dass die Einrichtungen der Postagentur bereits rund zwei Wochen vor der Inbetriebnahme derselben erfolgt, entspreche dem normalen Ablauf, wie Tamara Scheibli erwähnt. So könne die Ausbildung des Ladenpersonals direkt am «Postmodul» vorgenommen werden. Dies trage dazu bei, dass in der meist intensiven Anfangsphase die beiden Abläufe «Volgkonzept» und Postdienstleistungen nicht durchmischt würden. Das habe sich in der Vergangenheit in anderen Volg-Läden bewährt und stelle für das Verkaufspersonal eine Vereinfachung dar.

Gestern wurde die Dorfbevölkerung von der Post mit einem Flugblatt über die bevorstehende Schliessung der Poststelle respektive über die Eröffnung der Postagentur am 23. Januar im Volg-Laden informiert. Letzmals geöffnet haben wird die Poststelle am Chilchweg am Freitag, 20. Januar. Wegen Umzugsarbeiten bleibt sie am darauffolgenden Samstag geschlossen. Statt wie bisher bei der Poststelle wird es neu bei der Postagentur einen Briefeinwurf geben. Der Briefeinwurf bei der Kirche wird aufgehoben, wie die Post mitteilt. Keine Änderung erfährt die Hauszustellung.

Praktisch alle täglich gefragten Postdienstleitungen könnten in der Agentur im Volg-Laden zu attraktiven Öffnungszeiten abgewickelt werden, schreibt die Post auf ihrem Flugblatt. Die Dienstleistungen umfassen das Senden und Abholen von Briefen und Paketen, den Kauf von Briefmarken, bargeldlose Zahlungen mit Postfinance-Card oder einer Maestro-Karte sowie Geldbezüge mit der Postfinance-Card.