Beim siebten Anlauf hat es geklappt. Nicht weniger als sechs Versuche zuvor, in Härkingen eine Musikgesellschaft am Leben zu erhalten, scheiterten aus unterschiedlichen Gründen. Erst die Gründung im Jahre 1946 war von Erfolg gekrönt und so kann die Musikgesellschaft Härkingen in diesem Jahr ihr 70-Jahr-Jubiläum feiern. Das Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle stand ganz im Zeichen dieses runden Geburtstages.

Das Vorprogramm wurde von der Jugendmusik Härkingen-Neuendorf bestritten. Es war unverkennbar, der Nachwuchs, mit punktueller Verstärkung, musizierte mit Freude und Leidenschaft. Es war alles andere als eine Pflichtübung, die geboten wurde, sondern ein umfangreiches Programm, das absolut konzertreif vorgetragen wurde.

Unter der Leitung von Andreas Moser kamen «Jacob’s Theme», «Kiwi-Cha-Cha» und «Mister Joe» zur Aufführung, also alles altersgerechte Nummern. Es folgte «Bell Seniorita» und «Mexican Beat». Und weil das Publikum hell begeistert war noch mit «Everybodys Mambo» eine Zugabe.

Erstes Konzert im «Pflug»-Saal

Adrian Wicki flocht in der Folge bei seiner Moderation Episoden und einige interessante Begebenheiten aus der Vereinsgeschichte ein. Diesmal bezogen sich seine Ausführungen auf die letzten 70 Jahre der MG Härkingen. Bei ihrem ersten Konzert wurde im «Pflug»-Saal das Stück «Alpenklänge» aufgeführt.

Ob diese Aufführung damals schon so gut gelang wie bei der neuerlichen Darbietung, ist eher zu bezweifeln. Arthur Oegerli, das Urgestein des Vereins, freute sich bei seiner Begrüssung, so viele Besucherinnen und Besucher feststellen zu können, war doch die Halle praktisch ausverkauft.