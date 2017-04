Die über 100 Jahre alte Wasserleitung in der Lindenallee muss ersetzt werden. Dies soll in zwei Etappen geschehen. Demnächst wird mit dem Bau der ersten Etappe begonnen, die vom Kreisel Thalbrücke bis zur Kirchstrasse führt. Die neue Wasserleitung soll am Rand des Trottoirs eingelegt werden, da im Bereich des Trottoirs wegen dort vorhandener Stromleitungen kein Platz mehr zur Verfügung steht. Die Fahrspuren werden nur minimal eingeschränkt, sodass der Verkehr wechselseitig stattfinden kann. Dennoch muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Diese beschränken sich jedoch auf Bauabschnitte von jeweils 10 bis 15 Metern.

Zweite Etappe folgt 2018

In einem Jahr gelangt dann die zweite Etappe zur Ausführung, welche die Abschnitte Kirchstrasse bis Zollhusgässli sowie Falkensteinerstrasse bis Byfangweg umfasst. Mit diesem Vorgehen wird es möglich sein, dass das Kreisbauamt II Olten ab Mitte des kommenden Jahres die Belagsanierung in der Lindenallee in Angriff nehmen kann. Ausführende Firma zu einem Betrag von rund 292 000 Franken ist die Strabag AG Mittelland Subingen, die Rohrverlegearbeiten werden durch den Werkhof ausgeführt.