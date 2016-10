Der Plattenleger kehrte am letzten Samstag von einer einmonatigen Reise zurück, auf der die Highland Games eine zentrale Rolle spielten. Zuerst unternahm er mit seiner Frau einen zweiwöchigen Roadtrip durch Schottland, das Mutterland dieses Sports. Brügger besuchte einen Highlander, den er an einem Wettkampf kennen gelernt hatte. «Mit ihm absolvierte ich ein paar letzte Trainingseinheiten vor der Weltmeisterschaft», so Brügger. «Und gemeinsam stellten wir unsere Sportart an einer Schule den Kindern vor, das hat sehr viel Spass gemacht.» Sein Kollege plane nämlich den Aufbau einer Nachwuchsliga, denn die Schotten haben in «ihrer» Sportart den Anschluss verloren. An der WM in Idaho am 8. und 9. Oktober war nur ein Schotte am Start, und der belegte den letzten Platz.

Wie ein Rockstar behandelt

Die Weltmeisterschaft war denn auch Simeon Brüggers nächstes Ziel. Nach einem kurzen Zwischenhalt daheim, «um die Kleider zu waschen», gings weiter in die USA. «Das Land ist einfach nur geil», schwärmt Brügger. «Wir Athleten wurden dort wie Helden empfangen.» Hotel, Verpflegung und Transfers: Vom Donnerstag bis Montag wurde den Highlandern alles bezahlt. «Die Kinder dort schauten uns mit grossen Augen an, ich kam mir vor wie ein Rockstar», lacht Brügger. «Die Veranstalter scheuten keinen Aufwand, alles war perfekt organisiert.»

Nur mit seinen Leistungen war er nicht so ganz zufrieden. In seiner Paradedisziplin, dem Hammerwerfen, blieb er drei Meter unter seiner Trainingsweite: «Das hat mir den Top-10-Platz gekostet. Im Vergleich zur Konkurrenz bin ich zwar in keiner Disziplin abgefallen, hatte aber leider auch keinen Ausreisser nach oben.» Brügger beendete den Wettkampf schliesslich auf dem 12. Platz. «Für die erste WM-Teilnahme eigentlich ganz ordentlich», so sein Fazit.

Simeon Brügger will in den nächsten Jahren nicht nur zur Weltspitze aufschliessen, sondern den Sport der Highlander in der Schweiz populär machen. Sein erster Erfolg: Dank seines Engagements wird die EM 2017 in der Schweiz stattfinden. Vom 14. bis 16. Juli messen sich die besten Highlander Europas in Kestenholz. «Wir sind schon voll an der Planung dran, der Sport braucht diesen Einsatz in der Schweiz», ist Brügger überzeugt. Damit ein möglichst breites Publikum angesprochen werden kann, soll es nebst den eigentlichen Highland Games noch viele weitere Attraktionen geben: Einen Mittelalter-Markt, Abendunterhaltung mit diversen Bands, gar Helikopter-Rundflüge und eine kleine Gewerbeschau schweben ihm vor. «Es wird nicht einfach sein, die breite Masse für eine noch unbekannte Sportart zu mobilisieren», weiss er. Trotzdem ist er zuversichtlich: «10 000 bis 15 000 Zuschauer auf drei Tage verteilt, das wäre richtig geil.»