Die «Investition in die Jugend», wie der Neubau des Schulhauses vom Gemeinderat genannt wurde, nimmt Gestalt an. Die Arbeiten an der Gebäudehülle des dreigeschossigen Schulhauses mit Sichtbetonfassade sind praktisch abgeschlossen, wie Bauleiter Thomas Zürcher erklärt. Der Einbau der gefällig wirkenden bronzefarbigen Metallteile aus eloxiertem Aluminium, mit welchen die Fenster eingefasst oder optisch verlängert werden, erfolgte im Dezember 2016.

Dank milder Temperaturen konnten diese Arbeiten sowie die Abdichtung des Dachs bis vor Weihnachten problemlos ausgeführt werden, bemerkt Zürcher. Auch sonst habe es keine zeitlichen Verzögerungen gegeben.

Nach Vorgaben des Siegerprojekts

Seit Anfang Jahr wird der Innenausbau vorangetrieben. Auch dieser erfolgt streng nach den Vorgaben des aus einem Architekturwettbewerb siegreich hervorgegangen Projekts «Kaspar» von den Ern & Heinzl Architekten aus Solothurn. Das Projekt sieht im neuen Schulhaus insgesamt sieben Hauptklassenzimmer vor. Dazu kommen fünf Halbklassenzimmer sowie zwei Schulungsräume für die Spezielle Förderung. Die WC-Anlagen befinden sich im Erdgeschoss, im Keller untergebracht sind die Technik- und Putzräume.