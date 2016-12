Um den Verkauf der Tickets für das Zucchero-Konzert muss sich Suter wohl keine Sorgen machen. Diese dürften innert kurzer Zeit vergriffen sein. Dies nicht zuletzt auch wegen der aktuell sehr hohen Medienpräsenz des italienischen Blues-Barden. Zucchero meldete sich im April nach sechs Jahren mit dem neuen Album «Black Cat» in der internationalen Musikszene zurück. Gleich nach seiner Veröffentlichung landete das Album in der Schweizer Hitparade auf Platz 1.

Zucchero nimmt es locker

Zucchero gilt als Ausnahmeerscheinung und füllt mit seiner Musik Hallen in zahlreichen Ländern der Welt. Seine Songs «Senza una Donna» und «Baila» sind allgegenwärtige Ohrwürmer. Adelmo Fornaciari, wie der 61-Jährige mit bürgerlichem Namen heisst, geht locker mit sich und seiner Karriere um. Dass er seit längerer Zeit keinen grossen Hit mehr gelandet hat, stört ihn nicht besonders. In einem Interview mit dieser Zeitung erzählte er jüngst, dass er Alben als Gesamtkunstwerke betrachte. «Wenn sich daraus ein Song zu einem Hit entwickelt, umso besser.»

Wenn Zucchero nächsten Sommer ans Festival St. Peter at Sunset in Kestenholz reist, wird er mit 13 Musikern auf der Bühne stehen, die allesamt zu den Besten ihres Fachs gehören. Das Publikum kommt in den Genuss einer fast dreistündigen Show, wie Sutter erwähnt. «Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass er in Kestenholz neben der Kapelle in die Gitarrensaiten greift und das Publikum mit alten und neuen Songs beglückt.»

Auch Chris de Burgh kommt

Neben Zucchero werden am Festval St. Peter at Sunset auch der irische Song-Barde Chris de Burgh und die Schweizer Singer-Songwriterin Anna Rossinelli auftreten. Chris de Burgh gehört seit drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten und weltweit grössten Exporteuren gefühlvoller Balladen. Seine Alben verkauften sich an die 50 Millionen Mal. Der 68-jährige Vollblut-Musiker erhielt mehr als 200 Gold- und Platinauszeichnungen für Songs wie «Lady in Red», «High on Emotion» oder «Don’t Pay the Ferryman». Er wird am 7. Juli 2017 in Kestenholz auftreten.

Vor de Burgh wird als Supporting Act an diesem Abend Anna Rossinelli mit ihrer Band einen Auftritt haben. Die Basler Musikerin ist seit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2011 bekannt. Sie hatte es damals bis ins Finale des Songwettbewerbs geschafft. Inzwischen hat sich die 29-jährige Singer-Songwriterin neu entdeckt.