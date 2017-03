Er tritt diesen Sommer exklusiv im Gäu auf. Supporting Acts an diesem Abend sind Bastian Baker, der charismatische Singer-Songwriter aus Lausanne, und The Souls, die sechsköpfige Alternativ-Pop-Rock-Band aus Thun. Bligg spielte schon im Sommer 2015 beim Festival St. Peter at Sunset auf. Damals war nicht nur das Publikum beim Bligg-Auftritt völlig aus dem Häuschen.

Auch der Zürcher Künstler war hin und weg ob der Stimmung in Kestenholz. Derart gar, dass er nicht zögerte, als Festivalmacher Roland Suter ihn anfragte, dieses Jahr wieder bei St. Peter at Sunset dabei zu sein. Marco Bliggensdorfer, wie Bligg mit bürgerlichem Namen heisst, ist heuer nicht auf Tournee.

Er buchte jedoch die Ferien mit seinem bald zweijährigen Sohn Lio um und trommelte seine Bandmitglieder im In- und Ausland zusammen, damit er exklusiv am 8. August in Kestenholz auftreten kann. (mgt)