Seit Jahren ist Mümliswil-Ramiswil am Ende. Zumindest wenn man dem Gemeinderating der Weltwoche Glauben schenkt. In diesem Jahr ist die Guldentaler Gemeinde auf Rang 909 von 919 verglichenen Gemeinden. Seit dem letzten Platz im Jahr 2010 und 2014 haben sich die Mümliswiler etwas gesteigert, doch so richtig attraktiv ist die Gemeinde immer noch nicht. Was also ist los in diesem Mümliswil-Ramiswil? Ein Besuch vor Ort verrät mehr über das Dorf.*

Ach, wie unattraktiv doch Mümliswil-Ramiswil ist. Richtig abweisend. Beim Dorfeingang wird dem geneigten Besucher gleich der Erfolg der hiesigen Firmenwelt um die Ohren geschlagen: 30 Jahre ist das Geschäft im violetten Haus bereits alt, wie penetrant hier auf Jubiläen hingewiesen wird.

Jaja, wir haben verstanden, es gibt hier auch erfolgreiches Gewerbe, nicht nur so marode Buden, die lausige 850 Arbeitsplätze bieten. Und das Grauen geht weiter: Links etwa ein Museum. «Haarundkamm», was soll denn das? Wer will schon die wunderbaren Kämme, welche von Mümliswil-Ramiswil aus in der ganzen Welt zu Bekanntheit gelangten, sehen? Richtig niemand.

Trotz aller Hähme, die alljährlich auf das Dorf einprasseln sind hier hinten, ganz tief zwischen den Falten des Juras, immer noch Menschen zu finden. Sie glauben wohl noch an ihr Dorf, doch dass sie in der Vorhölle wohnen ist ihnen offenbar nicht bewusst. Wie auch, aus dem Dorf rauszukommen, ist sehr schwierig.

Sonderabzug für Fussballplatz

In einem richtigen Kessel ist das Dorf angesiedelt. Umgeben von Jurahängen, auf denen sich ab und an Wanderer verwirren und die Landschaft bestaunen. Idyllisch sei es hier, wird manch einer bemerken. Doch idyllisch ist nicht attraktiv, liebe Mümliswilerinnen und Mümliswiler. Unattraktiv ist zum Beispiel auch der Weg ins weit malerischere und viel attraktivere Nachbardorf Beinwil. Ein ganzer Berg steht einfach im Weg und dabei muss erst noch eine mühsame Baustelle passiert werden. Da versteht man die Weltwoche schnell mal. Und auch der Weltort Balsthal ist nur mühsam über eine kurvige Strasse zu erreichen.