Wohl 20 000 Jahre alt

Die verschiedenen Gesteinsschichten zeigen kein organisches Material wie etwa Torf, wie Eiszeit-Geologe Gnägi sich erhoffte. Doch Rückschlüsse kann er trotzdem ziehen: «Wir haben hier verschiedene Mulden und Rinnen, die ausgespült wurden und dann mit anderem Material im Laufe der Zeit wieder aufgefüllt wurden», erklärt Gnägi.

Dies könnte darauf hindeuten, dass vor gut 10 000 Jahren unter den damaligen klimatischen Bedingungen Permafrost herrschte. Noch weiter zurück lässt sich durch die Datierung der bisherigen Funde in der Region blicken.

So wurde etwa das Wollnashorn mittels Radiokarbonmethode auf 20 000 Jahre geschätzt. In derselben Schotterschicht lag nun auch der Stosszahn. Das gehe wohl nur, wenn in dieser Zeit die Vergletscherung bis auf das Gebiet von Niederbipp reichte, erklärt Gnägi.

Das genaue Alter des Stosszahnes muss nun ermittelt werden, doch zuerst wird der Fund langsam ausgetrocknet. Dafür nimmt Peter Flückiger den Stosszahn mit ins Atelier der Gebrüder Imhof in Trimbach. Ein schöner Zahn sei es, lässt Thomas Imhof bei der Ankunft verlauten.

Doch wie weiter, dass er auch in Zukunft so erhalten bleibt? «Ich werde den Stosszahn mit einer Schnur umwickeln, damit er sich beim Trocknen nicht spaltet», erklärt Thomas Imhof. Das Trocknen dürfte sich über ein bis zwei Monat hinziehen. Kurz unterbrochen durch die Radiokarbondatierung am Mittwoch in einer Woche.

Danach wird der Zahn zusammengeleimt und speziell behandelt, damit er auch die nächsten Jahre überlebt. Vielleicht nicht mehr ganze 20 000, aber sicherlich genug lange, um Generationen für die Urzeit zu faszinieren.