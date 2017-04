Dieser prüfe deshalb eine Verwaltungsbeschwerde (vgl. Kasten). Denn verwunderlich sei, so die Architektur-Fachzeitschrift, dass Stadtpräsident Kurt Fluri als Präsident des Städteverbandes in einem ETH-Leitfaden bei Planungen zwar einer intensiven Partizipation und Bürgerbeteiligung das Wort rede, aber (Zitat «Hochparterre») «in der eigenen Stadt die schönen Worte nicht umsetzt».

Diskussion geht weiter

Immerhin lässt man auch Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt, zu Wort kommen. Sie verweist auf die ordentliche Submission bei der Auftragsvergabe nach dem Jury-Entscheid, und dass der Gemeinderat im Dezember über den Stand der Dinge in Sachen Ortsplanungsrevision informiert worden sei (auch darüber berichteten wir ausführlich). Die Diskussion dazu sei noch längst nicht abgeschlossen, und der Verein Masterplan habe sich ja auch im Mitwirkungsverfahren geäussert. Allerdings – so «Hochparterre» – sei es bisher zu keinem direkten Austausch zwischen dem Stadtbauamt und dem Verein Masterplan gekommen.

«Wir werden bei der Ausarbeitung von Zonenplan und Bauordnung weiterhin auf die bauliche Verdichtung drängen und uns damit unbeliebt machen»; kündigt deshalb Daniele Grambone an. Und sieht für den Verein Masterplan eine Kultur in Solothurn, wo sich keiner getraue, dem anderen auf die Füsse zu treten. Auch sei beispielsweise eine Stadtbildkommission nötig, wird eine weitere Forderung in «Hochparterre» laut. Denn es sei «kein gutes Zeichen», so die Fachzeitschrift, dass seit neun Jahren kein Neubau in der Stadt mehr einen SIA-Architekturpreis erhalten habe.

«Weitblick» im Visier

Die Baulandzone sei mit dem «Weitblick» grösser als dies das Raumplanungsgesetz zulasse, greift «Hochparterre» auch eine im Vorjahr gegenüber dieser Zeitung geäusserte Kritik aus dem kantonalen Raumplanungsamt auf. Eine Rückzonung sei allerdings derzeit kein Thema, und Andrea Lenggenhager verteidigt die Einzonung als möglich, weil es sich um eine langfristige, etappierte Entwicklung über dreimal 15 Jahre hinweg handle. Und dann greift «Hochparterre» nochmals eine Kritik des gewesenen Solothurner Stadtplaners Daniel Laubscher auf: Für das Weitblick-Areal habe es bereits zwei Testplanungen von Investoren gegeben, die aber bedauerlicherweise weder publiziert worden seien noch Aufnahme in den Masterplan gefunden hätten. Was Andrea Lenggenhager nicht nachvollziehen kann. Sei doch der «Weitblick»-Stand der Dinge mehrfach vom Begleitgremium mit fachlichen wie politischen Vertretern diskutiert worden. Jetzt werde man die Infrastruktur planen sowie die Nutzungskonzepte und die Verkaufsgrundlagen erarbeiten, lässt «Hochparterre» der Leiterin des Stadtbauamtes zu diesem Thema das letzte Wort.