Ein kulinarischer Streifzug durch die HESO-Hallen

Gnagi im Metzgerstübli Im Metzgerstübli gibts nichts zu essen – ausser man holt es bei den Metzgern. Dafür muss man im Stübli etwas trinken, wenn man etwas isst. Schon deswegen ist die Bedienung fix und freundlich. Die Aussicht in der Ecke zum Schanzengraben-Eingang ist bestechend – aber auch diejenige auf die andern Tische. 80 Prozent der Gäste haben jetzt nach 14 Uhr das kleine Naschwerk wie Hamburger, Hamme oder Bratwurst – wir sind hier an der HESO und nicht in St. Gallen – verschmäht. Denn es kann nur eines geben: das Gnagi mit Sauerkraut und Mütschli. Für 14,50 Franken. Saftig, mild im Salz hat das Gnagi nur einen Nachteil: Es ist rund. Wie man es dreht und wendet. Und mit dem Plastikbesteck heisst es höllisch aufpassen, denn ohne Zinken ist auch die schlechteste Gabel nichts mehr wert. Irgendeinmal liegt das Wädli so, dass man ihm mit sanft geführtem Schnitt an die Schwarte kann. Leider ist diese hochbegabt, wenn es ums Füllen von Zahnlücken geht. Und der Gnagiknochen kann fehlende Zahnstocher auf dem Tisch nicht ersetzen. Früher habe es sie noch gegeben, so Metzgermeister Ruedi Wälchli. Doch seien sie sterweise von den Tischen geklaut worden. Jetzt gibt es die Stocher wie Gnagi & Co auch nur noch am Stand der Metzger. So viel zum Stübli. (ww)

Felchen im Fischegge Ein Fass mit Prospekten, Fotos an den Stellwänden und eine Werbeblache mit dem unverkennbaren Weingut Schlössli Schafis in Ligerz, so präsentiert sich der Stand der Rebbauern vom Bielersee. Seit 16 Jahren beehrt die Familie Teutsch die HESO und knüpft Kontakte mit Solothurner Weinliebhabern. Am besten über Weine philosophieren lässt sich bei einem Glas Wein und Fischchnusperli. Der Felchen ist mit einem Schnitz und etwas Mayonnaise garniert. Gegessen wird von Hand. Der Felchen wird jeden Morgen frisch aus der Fischerei Dasen in Gerolfingen angeliefert. Gut genährt ist der Fisch. Die leckere Panade dürfte aber knuspriger sein. Eine halbe Stunde, nachdem die HESO geöffnet hat, ist das Lokal in der Halle 8 schon voll besetzt. Die meisten bestellen zu zweit ein Halbeli und Fisch. Aufmerksam bedient Romy Martin Teutsch. Sie repräsentiert die fünfte Generation des Betriebs. Stiefsohn Fabian Teutsch ist aktuell mit seiner Frau Irene am Ruder. Sind die Chnusperli verputzt, nehmen Einige den Prospekt und reservieren sich einen guten Tropfen der neuen Lese. Da Fisch, Wein, Traubensaft oder Schämpis aus der Region kommen, sind die 17,50 Franken nicht überrissen. Den Dezi gibts schon ab 5 bis 8 Franken. Letzteres wäre dann das Cüpli. Prost! (uby)

Pizzeria: Flammkuchen Flammkuchen. Genau das Richtige zum Znacht. Fix also die Pizzeria/Flammeria angesteuert und einen Platz gesucht. Montags um 18 Uhr ist das gar kein Problem. Die Tische sind gut besetzt, aber es hat genug Platz – auch für kleinere Gruppen. Es sitzt sich bequem in den Stühlen, auf dem Tisch liegt ein rot-weiss kariertes Tischtuch, wenn auch eines aus Plastik. Küchenkräuter dienen als Tischdekoration und machen den Anblick gleich etwas freundlicher. Es dauert einen Moment, bis die Bestellung aufgenommen wird. Dann geht es aber fix. Das Getränk wird hingestellt und nur wenig später auch der Flammkuchen. Walliser Art: Mit Sauerrahm, Zwiebeln, Speckwürfeli, Champignons und Raclettekäse. Der Flammkuchen ist aber einen Hauch zu wenig warm. Deshalb hat der Raclettekäse eine etwas gummiartige Konsistenz angenommen und die Pilze sind noch etwas gar roh. Von der Zusammenstellung her schmeckts aber gut. Schade, dass an den Nebentischen das Essen nicht immer gleichzeitig serviert wird. Während die einen schon fast fertig sind, haben andere teilweise noch gar nichts vor sich. Auch die grossen Holzbretter, auf denen der Flammkuchen serviert wird, machen es nicht ganz einfach. Meist kann das Personal nur ein Brett gleichzeitig hinaustragen. (rm)

Spaghetti im Centro Samstag kurz vor 21 Uhr. Da die HESO bald schliesst, strömen viele Richtung Restaurants. Vor der Spaghetteria, die vom Ristorante Centro Italiano in Gerlafingen betrieben wird, ist eine Mini-Schlange auszumachen. Da die Plätze zugewiesen werden, ist die Wartezeit aber nur gering. Kaum sind die Plätze eingenommen, steht das Servicepersonal schon da, reicht die Speisekarte und nimmt die Getränkewünsche auf. Die Getränke kommen subitissimo – das Glas Wein ist grosszügig eingeschenkt – und auch die Bestellung für das Essen kann schnell aufgegeben werden. Die beiden Vorspeisen kommen gleichzeitig und die vier Teller Spaghetti anschliessend ebenfalls, sodass die ganze Familie zusammen essen kann. Die Spaghetti sind perfekt, warm, die Saucen lecker und die Portion hat eine vernünftige Grösse. Vor allem die Spaghetti HESO mit Safran-Rahmsauce und Salsiccia schmecken vorzüglich. Ebenfalls ein Pluspunkt: Es sind kleine Portionen erhältlich und auch glutenfreie Teigwaren. Zu guter Letzt der abschliessende Test, der in vielen Restaurants zur Nervenprobe wird: Die Rechnung bitte! Prüfung bestanden. Auch hier geht es schnell. Die Bedienung ist zudem trotz den vielen Gästen aufmerksam, freundlich und konzentriert. Buon Appetito! (rm)

HESO-Beiz: Schanzegüggeli Auch wenns «nur» ein halbes Güggeli ist – halbe Sachen werden in der HESO-Beiz der Emmenpark AG nicht gebraten. Eine krosse, anständig gewürzte Haut ummantelt eine saftige Hühnchenhälfte. Serviert wird das Ganze mit Kartoffelsalat und oktoberfesttauglichem Silser-Bretzel (das auch als Wegbrot für den weiteren Messespaziergang passt). Ach ja, fast vergessen: Das Tartare-Sösseli muss sich völlig überflüssig vorkommen, weil ihm die Pouletmarinade die Show gestohlen hat. Der Kartoffelsalat mit etwas zu dominanter Zwiebelnote kann sich gegen den «Mama-Standard» aber kaum behaupten. Zum Auftakt ein Wysüppli, wie der Solothurner es sich vorstellt, wird der Schmaus dennoch zur runden Sache. Ebenso aber lohnt sich ein Gabelklau ins Teller vis-à-vis, wo mit dem Entrecôte das geschmackliche Flaggschiff der HESO-Beiz aufwartet. Einziger Abstrich hier: Nach der Garstufe wird nicht gefragt. Doch zum Glück mag es mein charmantes Gegenüber gerade so: saignant. Ansonsten wird dem Gast der rote Teppich ausgerollt, und zwar flächendeckend. Ausreichend Personal (in nett) sorgt für eine flinke und doch unaufgeregte Bestellaufnahme, und ein dekorativer Mix zwischen Kronleuchter- und Country-Stil schafft gehoben-währschafte Atmosphäre bei fairen Preisen. (ak)

Raclette im Raclette-Zelt Wer im Raclettezelt gesessen hat, legt Spuren – Geruchsspuren. Daher wähle ich lieber einen der Plätze ausserhalb, vor dem Zelt. Die Konsequenz: fast 10 Minuten Wartezeit. Macht nichts, an der HESO gibt es vieles zu sehen, was einem die Wartezeit verkürzt. Nun denn, es darf die Bestellung aufgenommen werden. Einmal Riesenraclette – zwei Portionen auf einmal) – dazu ein Dreierli weisser Hauswein. Das Getränk kommt umgehend, und gleichzeitig wird das vorher abgepackte Besteck hingeschoben. Nach weiteren fünf Minuten ist auch schon das heisse Raclette im Anflug. Wahrlich eine üppige Portion. Der fliessende Käse füllt fast den ganzen Teller aus, dazu gibt es vier recht grosse «Gschwellti», drei Gürkchen und sechs Silberzwiebeln. Auf dem Tisch stehen Pfeffer, Paprika und gewürztes Meersalz – was will der Raclette-Liebhaber mehr! Der Käse ist würzig und von geschmeidiger Konsistenz; Note: Gut. Mein Fazit: Wer wirklich «Gluscht» auf Raclette hat, dem wird mit einem Besuch im Raclette-Zelt mit einer Doppelportion sein Wunsch erfüllt. Und das für 19 Franken für das Raclette und 15 Franken für das Dreierli zum Spülen. (frb)