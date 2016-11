«6000 bis 7000 Originalwerke im Wert von rund 2 Mio Franken sind hier beisammen.» Das klingt nach viel, doch sind die Stückpreise pro Bild im Kunst-Supermarkt von Peter-Lukas Meier weiterhin moderat: Die billigsten gibts schon ab 99 Franken, dann für 199, 399 und 599 Franken. Teurer geht zwar, aber dann muss sich der Besucher der Rothus-Halle schon an die Sonderausstellung von besonders grossformatigen Werken halten. «Sie wurden ebenfalls von hier vertretenen Künstlern und Künstlerinnen geschaffen.»

500 wollten ausstellen

«Wir haben uns bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler wieder viel Mühe gegeben», versichert Peter-Lukas Meier. Die Auswahl war nicht einfach: 500 Kunstschaffende aus dem In- und Ausland wollten sich in der Vorstadt präsentieren.

150 bis 200 davon haben wir gebeten, uns genauer zu dokumentieren.» 89 schafften es schliesslich in die Rothus-Halle. «Die Entscheide waren zugegeben subjektiv.» Originalität und Kreativität sind Meiers wichtigste Argumente für den Teilnahmezuschlag. Nach dem Motto: «Wir dürfen nicht langweilig werden.»

So hängt gegenständlich Gemaltes neben Abstraktem; Schrill-Schräges wetteifert mit ruhigen, trägen Farbtönen. Auch Ungewohntes hat Platz, wie etwa stilisierte Frauen-Akte auf Skateboardbrettern. «Wir haben 30 neue Leute, die noch nie da gewesen sind», erklärt Peter-Lukas Meier – das sei allerdings nur möglich geworden, indem er auch seit Jahren erfolgreich Ausstellende zu einer Pause bewegen konnte.

Kritik ist leiser geworden

Regionales Kunstschaffen ist eher wenig vertreten, die heute in Muttenz lebende, am Kunst-Supermarkt sehr erfolgreiche Langendörferin Evelyn Dönicke ist eher die Ausnahme. «In der Solothurner Kunstszene ist eine Teilnahme bei uns weiterhin verpönt», glaubt Meier, auch wenn die in früheren Jahren noch heftige Kritik, gipfelnd in einer «Gegenausstellung» vis-à-vis, inzwischen doch abgeebbt ist.

Meier hat durchaus Verständnis, dass hiesige Künstler ihre Werke nicht für 99 Franken anbieten «und sich damit das Wasser selbst abgraben wollen.» Aber die Leute hätten inzwischen begriffen, dass der Kunst-Supermarkt «halt eine Form von Kunstvermittlung sei. Und wenn regionale Künstler teilnehmen möchten, würde er ihnen wohl anraten, für den Kunst-Supermarkt eine eigene Serie zu kreieren.