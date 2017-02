Seit Freitag ist das Video «Switzerland Second» des SRF-Satirikers Dominic Deville online – und es ist der Hit. Bisher haben es fast 7,5 Millionen Menschen auf Youtube gesehen.

Und all diese Menschen haben auch Wetterfee Sandra Boner gesehen. So schöne Frauen gäbe es in der Schweiz, erzählt Shaun Streeter im Hintergrund auf Englisch. Alle seien eine 10, «und schaut euch nur die Wetter-Frau an! Ihr Name ist Sandra Boner.» Ihr Name betont Streeter noch einmal. «BONER». Damit soll aber wirklich niemand verpassen, dass sie einen speziellen Nachnamen hat. Boner bedeutet auf Englisch nämlich «Ständer».