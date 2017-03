Die drei Mitteparteien CVP, glp und EVP gehen in den Gemeinderatswahlen gemeinsame Wege. Wenn auch nicht in allen, so seien die Ansichten der drei Parteien doch in vielen Punkten übereinstimmend. Die Listenverbindung sei auch das Resultat der guten Zusammenarbeit in der Legislatur, so die drei Parteien. «Für die CVP ist es wichtig auch die Anliegen der kleineren Mitte Parteien aufzunehmen und sie im politischen Prozess einzubinden», unterstreicht Pascal Walter (Co-Präsident der CVP) die Wichtigkeit dieser Listenverbindung.

In den letzten vier Jahren konnte die Mittefraktion verschiedene Anliegen im Gemeinderat durchbringen. So wurde mittels Motionen die Finanzplanung transparenter, die Überarbeitung der Gemeindeordnung in die Wege geleitet und die Stellung des Sports in der Stadt gestärkt. «Obwohl wir vor vier Jahren auf Kosten der CVP einen Sitz gewonnen haben, wurde ich von der Fraktion von Anfang an super aufgenommen und wertgeschätzt. Dank dieser Voraussetzung war eine lösungsorientierte und konstruktive Politik möglich», zeigt sich glp-Gemeinderat Claudio Hug über die letzten vier Jahren zufrieden.

«Dank den von der CVP zur Verfügung gestellten Kommissionssitzen, konnten wir unsere Anliegen in der Stadt einbringen, obschon wir von der EVP keinen Sitz im Gemeinderat hatten», verweist Elia Leiser (EVP) auf die Sitze in der Jugend- und Sportkommission. Die vierte Partei, die beim kantonalen Wahlpakt mitmacht, die BDP, kandidiert mit ihren drei Vertretern auf der CVP Liste (vgl. Haupttext). (mgt)