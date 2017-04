Das närrische Sujet ist sowohl Ideengeber als auch Leitfaden für die kommende Solothurner Fasnacht 2018. Kurz: Es ist das zentrale Element eines jeden solchen Grossanlasses. Und es ist jeweils eine grosse Ehre, der Erfinder eines solchen Textes zu sein. Das ist den Närrinnen und Narren bewusst, darum haben sie genau 283 Vorschläge bei der UNO eingereicht. Auch heuer gab es fantasievolle, skurrile und schöne Ideen. Nur frühere Solothurner und verstaubte Grenchner Sujets haben im Normalfall bei den Juroren keine Chance.

Für die anwesenden 14 Juroren, bestehend aus dem UNO-Vorstand, den Oberen der Stammzünfte sowie den Ehren-Ober-Ober, stand einmal mehr ein grosses Stück Arbeit an. Im schönen Mamfikeller in der Altstadt walteten sie ihres Amtes.

Fünf Wahlgänge nötig

Das Abstimmungsprozedere sah eigentlich vier Etappen vor: In einer ersten Runde konnte jeder Juror zu Hause eine Vorauswahl treffen. So kamen 34 Sujets ins Finale. In der zweiten und in der dritten Runde hatte jeder Stimmberechtigte fünf Stimmen zu vergeben. Abgestimmt wurde schriftlich. In die finale Runde schafften es schliesslich sieben Sujets und jeder Anwesende hatte noch eine Stimme zu vergeben. Während der Schlussabstimmung zeichnete sich längere Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen «äs chnischteret», «Lagomio» und «rund um» ab. Andere Vorschläge wie «Warz ab« oder «Bi Grapparat» hatten kaum mehr Chancen.

Doch es kam anders: Zwei Mottos lagen gleich auf und die Juroren durften in die Stichwahl. Per Handerheben schlug «rund um» von André Suntinger (Selzach) «Lagomio» von Christoph Michel (Solothurn) klar mit neun zu fünf Stimmen. Der Ober-Ober enthielt sich jeweils der Stimme. Auf dem dritten Platzt landete «äs chnischteret» vom Bellacher Toni Armbrust.

Künstler sind gefordert

Als nächster Schritt der Fasnacht 2018 folgt nun die Umsetzung des neuen Mottos durch die Künstler, die aufgerufen werden, eine passende Plakette und ein entsprechendes Plakat zu entwerfen. Dass das Sujet 2018 dabei einigen Interpretationsspielraum offen lässt, liegt auf der Hand. Die Fantasie der Künstler wird einmal mehr gefordert sein – was sich mit Sicherheit positiv auf einen spannenden Wettbewerb auswirken wird. (mgt)