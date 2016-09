Richtig fetzige Stimmung verbreiteten zur Konzerteröffnung die 18 gold-schwarz gekleideten Mitglieder der Bechburg-Musikanten. Theodor Eckert, Chefredaktor dieser Zeitung, nutzte die bereits heitere Laune im Publikum für seine kurze Begrüssung. «Für Euch, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, führen wir die langjährige Tradition dieser volksmusikalischen Nachmittage weiter als Dank für Eure Treue zu unserer Zeitung.»

Gleichzeitig stellte er Stefan Schwarz als neuen Programmgestalter und Moderator vor, der Theres-Ursula Beiner nach 18 Jahren, in denen sie erfolgreich diese Aufgabe gemeistert hatte, nun ablöste. In Schwarz, der die volksmusikalische Szene als Verleger eines Mediums beruflich bestens kennt, stehe, so Eckert, wieder ein Musikprofi zur Leitung dieses alljährlichen Anlasses im Rahmen der Herbstmesse Solothurn zur Verfügung. «Beim Blick in den Konzertsaal lacht mir das Herz», spielte Schwarz auf die Belegung fast bis zum letzten Platz an.

Anders als in früheren Jahren blieben die drei eingeladenen Formationen, das Duo Claudia Fabregas und Hanspeter Eggenberger, die Swiss Ländler Gamblers und die erwähnten Bechburger für die Konzertdauer auf ihren Positionen und wechselten sich unterhaltsam in ihren Beiträgen ab.

Lüpfige Musik, die ankommt

«Wir spielen lüpfige Musik, die uns und unserem Publikum als Marsch, Polka oder Walzer in böhmisch, mährischer und süddeutscher Prägung gefällt und die nicht zu schwierig ist», hiess es aus der regional zusammengesetzten Blaskapelle unter der Leitung von Ueli Zaugg. Gefällig wirkten Titel, die bei Proben in Walliswil-Bipp erarbeitet werden, wie etwa die mit Trompete und Posaune eröffnete «Marketenderin» oder «Der Stohwitwer».