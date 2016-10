Noch ist nicht klar, welche Stücke tatsächlich in Solothurn bleiben und welche allenfalls in die Sammlung eines anderen Museums integriert werden oder welche Objekte im Sinne des verstorbenen Sammlers einer geeigneten Person übergeben werden. Eines ist allerdings sicher: die umfangreiche Sammlung kann nicht im Naturmuseum Solothurn aufbewahrt werden, und das bisherige Depot im Rosengarten wird wegen der Umnutzung des Gebäudes aufgehoben. «Wir sind zusammen mit den städtischen Behörden auf der Suche nach einem geeigneten Lagerraum», so Thüring.

Ein Leben, eine Passion

Jörg Erzer hat bereits als Jugendlicher zusammen mit seinem Vater seine Leidenschaft für Versteinerungen und Mineralien entdeckt. Der spätere Primarlehrer verliess 1960 seinen Geburtsort Dornach und liess sich in Grenchen nieder. Seine ganze Freizeit widmete der passionierte Sammler seinem Hobby und reiste um die halbe Welt auf der Suche nach Mineralien und Fossilien. «Am liebsten streifte mein Bruder jedoch durch den Jura», sagt seine Schwester Anne-Käthi Schenkel, die die Schenkung an das Naturmuseum initiiert hat. «Ich habe ihn immer gedrängt mir zu sagen, was mit seinem Lebenswerk einst geschehen soll, aber er sagte stets, er wolle es sich überlegen.»

Der unerwartete Tod habe sie deshalb vor grosse Probleme gestellt. «Glücklicherweise hat das Naturmuseum Interesse gezeigt und versprochen, mich bei der Bewältigung des umfangreichen Erbes zu unterstützen. Anne-Käthi Schenkel staunt noch heute darüber, dass der Bruder nach seiner Pensionierung ein Haus mit einer Werkstatt kaufte, nachdem er den grössten Teil seines Lebens in einer Mietwohnung verbracht hatte. «Er wollte einfach seine Sammlung irgendwo unterbringen.»

Obwohl Erzer oft allein durch die Natur streifte, war er kein Einzelgänger. Die Ferien verbrachte er meist in einer Gruppe Gleichgesinnter. Auch seine Schüler liess er an seiner Passion teilhaben und führte jährlich eine Steinverteilung in seinem Schulhaus durch. Er war Mitglied bei verschiedenen Mineraliensammler-Vereinigungen und besuchte Anlässe im Naturmuseum Solothurn.

Auch Anne-Käthi Schenkel erinnert sich an ihre Jugendzeit: «Die ganze Familie beteiligte sich an den Exkursionen des Vaters.» Es ist deshalb verständlich, dass auch die Nichten und Neffen von Erzer und die Familie seiner Schwester das Interesse am Sammeln von Mineralien geerbt haben. So wird auch ein Teil der schönsten Stücke in der Familie bleiben.