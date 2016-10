Nun sind die Würfel am Märetplatz vorne gefallen: Die Familie Privé verpachtet ihr «Bistraito» mitsamt der Nutzung der Terrasse an «Wirthen»-Pächter Chris van den Broeke. «Wir übernehmen das gesamte Personal auf den 1. Januar 2017», verspricht dieser.

Am Engagement im Zunfthaus zu Wirthen soll sich nichts ändern, die Motivation für van den Broekes Schritt liegt woanders: «Wir haben ein typisches Winterrestaurant. Für das Sommergeschäft ist unsere Terrasse jedoch zu klein.» Oder anders ausgedrückt: «Den perfekten Betrieb gibt es nicht. Entweder du hast ein Winter- oder ein Sommerproblem.»

Deshalb sah der «Wirthen»-Wirt im «Bistraito» eine «ideale Ergänzung». An der Ausrichtung und an der bewährten, beliebten Angebots-Palette des «Bistraito» will Chris van den Broeke vorläufig nicht rütteln – ausser er müsste. Denn ob er den Wurstgrill von Privés als deren Pächter weiterführen darf, ist derzeit noch keineswegs geklärt – und gesichert.