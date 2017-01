Zu unserem Erstaunen wurden am Dienstag allerdings munter weiterhin Bratwürste und Schüblige auf dem Rost am Märetplatz grilliert. Dies, obwohl das Marktreglement der Stadt in einem entsprechenden Passus das tägliche Grillieren unter freiem Himmel ausdrücklich untersagt. Der bisherige Inhaber und Betreiber des «Bistraito», Lionel Privé, hatte als Besitzstandswahrung von einer Ausnahmeregelung profitiert, die das Grillieren jenen Geschäftsleuten ermöglichte, die schon 2004 bei Inkrafttreten des Reglementes in diesem Geschäft aktiv gewesen waren.