Der Entscheid sei hart gewesen aber geschlossen gefällt worden. Der Vorstand der Fasnachtsgesellschaft Solothurn inklusive Ober der Stammzünfte haben diesen Entscheid einstimmig gefällt. Der Entscheid wird auch von der Stadtpolizeit unterstützt.

Nur so könne die Sicherheit der Zuschauer und der Teilnehmer gewährleistet werden, heisst es in einer e-mail, die am Vormittag an die Chefs der 35 Umzugs-Gruppen ging.