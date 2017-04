Der Hungerstreik gegen schlechte Haftbedingungen in türkischen Gefängnissen bewegt auch in der Schweiz. An mehreren Orten führte der Kurdische Nationalkongress Kundgebungen durch, um dem Protest vor Ort Nachdruck zu verleihen. So auch in Solothurn, wo eine Gruppe von rund 50 Menschen beim Kreuzackerplatz auf die Situation in ihrem Herkunftsland aufmerksam machten.

