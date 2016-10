Das Phänomen ist in aller Munde, weil es uns alle betrifft. Geldbezug mit Kreditkarte, Instagram auf dem Handy, Autofahren mit GPS: Jeder hinterlässt seine Datenspuren in dieser Welt, ob gewollt oder nicht. Noch nie war eine so grosse digitale Datenmenge vorhanden wie heute.

Die «Big Data» mag beängstigend sein, Gefühle von Kontrollverlust und ständiger Überwachung auslösen. Doch sie hat auch das Potenzial, die Welt zu verbessern. Durch die systematische Analyse und Auswertung der Daten ergeben sich viele neue, hilfreiche Erkenntnisse.

Eine Form dieser Verarbeitung sind die Geografischen Informationssysteme (GIS). Sie dienen dazu, räumliche Daten zu visualisieren. Denn ungefähr 80 Prozent der sich im Umlauf befindenden Daten sind mit einem geografischen Bezug kodiert und somit für die Verarbeitung in GIS geeignet.

Fortschritt in Solothurn

Bernhard Marti und Raymond Treier, Geografielehrer an der Kantonschule Solothurn, gehören zu der europaweiten Elite beim Einsatz von GIS und anderen Geomedien. Sie leiten das einzige Digital Earth Center Of Exellence in der Schweiz. Das Projekt Digital Earth würdigt und verbindet europaweit Institutionen, die den Einsatz geografischer Medien besonders fördern, vor allem in den Schulen und der Lehrerbildung. Die Kanti gehört zu den fortschrittlichsten Schulen in Europa in diesen Bereichen.

Doch wie funktioniert ein GIS und was bewirkt es? «Eine Exeltabelle voller Daten, zum Beispiel zur Schulbildung in Paris, ist sehr abstrakt, sie gibt wenig Aufschluss über den Sachverhalt», erklärt Treier. Erst wenn die Daten visualisiert werden, entstehe ein aussagekräftiges Bild. «Auf der Karte kann man die Informationen viel besser aufnehmen: Im Nordosten von Paris haben am wenigsten Bewohner einen Schulabschluss, im Zentrum am meisten.»