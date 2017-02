Was ist wann, wo los an der Solothurner Fasnacht? Wir haben Ihnen die Agenda zusammengestellt.

Prämierung der Nachwuchs-Gruppen, die nicht als «eigene Nummer» an den Grossen Umzügen teilnehmen, durch eine UNO-Schürie.

Ab 21 Uhr Neonowumm- Fasnachtsparty im Solheure. Motto: Under the Sea .

Ab 20 Uhr Bloosoball im Kulturm. Motto: Dress like a song – aka chumm us dis Lied .

Ab 19 Uhr Maskenball in der Gassbar. Motto: Party Dschungel .

Samstag, 25. Februar

Ab 21 Uhr Ballzillus in der Säulenhalle. Motto: Casino Landhaus, inklusive Rien ne va plus All-in-Bar in der Säulenhalle im Landhaus.

An allen Anlässen am Freitag und Samstag werden nur Kostümierte eingelassen.