Was die Repla alles tut

Eröffnungsredner Roger Siegenthaler zeigte als Präsident der Repla Espace Solothurn die vielfältigen Aufgaben des Verbunds von 41 Gemeinden mit insgesamt 100'000 Einwohnern auf. «Es braucht jeweils sehr viel Überzeugungskraft, bis alle an einem Strick ziehen. Aber wenn es dann einmal soweit ist, sind wir eine grosse Macht.» Aktuell beschäftige sich die Repla mit dem Pilotprojekt, so genannte Arbeitszonen aus schlecht erschlossenem Gewerbeland verschiedener kleinerer Gemeinden zu generieren.

Dies angesichts der Tatsache, «dass in den nächsten 15 Jahren im Kanton Solothurn kein Quadratmeter Land mehr eingezont werden darf.» Daneben beleuchtete Siegenthaler weitere Tätigkeitsschwerpunkte wie die Mitfinanzierung der Kulturfabrik Kofmehl oder das Engagement für den Langsamverkehr und den öV. So sei vor allem der Busbetrieb Region Solothurn BSU ein Sorgenkind – «auf gewissen Buslinien beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit derzeit gerade mal noch 12 km/h.»

Wichtig für die Beratung

Dann gehörten mit dem Durchschneiden des obligaten Bandes die vier Hallen den Ausstellern. Bereits zehn Jahre an der Eigenheimmesse präsent sind Carola Graf und Walter Dick vom Biberister Sanitär- und Spenglereiunternehmen Dick AG. Unter dem Slogan «Alles ausser gewöhnlich» zeigen sie diesmal in der CIS-Halle speziell geformte Waschbecken. «Wir haben hier jeweils sehr gute Kundenkontakte, deshalb ist die Eigenheim.2017 für uns neben der Biberister Gewerbeausstellung eine sehr wichtige Messe», erklärte Walter Dick. Ein Grund für sein Kommen sei auch die gute Betreuung durch das Ehepaar Krämer und die sehr familiäre Ambiance an der Messe.

Ebenfalls Dauergast an der Aare ist die Gemeinschaftsantenne Weissenstein GAW. Marketingleiter Marco Lupi: «Während wir an der HESO eher verkaufsorientiert arbeiten, steht hier an der Eigenheimmesse die Kundenberatung im Vordergrund.»

Öffnungszeiten: Am Freitag von 17 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr