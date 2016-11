Immer wenn die Blätter fallen, flattert bei den Solothurner Seniorinnen und Senioren ein Brief vom Stadtpräsidium ins Haus. Es ist Zeit für einen geselligen Nachmittag im Landhaussaal. Die Wertschätzung, die die Stadt ihren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern entgegen bringt ist gross, und die Liste all jener, die im 90. Lebensjahr und darüber stehen wird von Jahr zu Jahr ein bisschen länger.

1752 Einladungen hat die Stadt in diesem Jahr verschickt. Rund 450 Männer und Frauen haben sich dafür entschieden, mit ungefähr Gleichaltrigen ein paar frohe Stunden zu verbringen. Was die Liste auch noch verrät: Unter den durch die Leiterin der Sozialen Dienste, Domenica Senti, besonders Geehrten leben von 64 Menschen, die älter als 89 Jahre alt sind, immer noch 50 in den eigenen vier Wänden.