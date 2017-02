Überbauen wird sehr teuer

Proportional zum Stadtgebiet weist Solothurn einen hohen Anteil an Bahngeleise-Flächen und Bahnhof-Areal auf. Dies gilt vor allem für die bis gestern Dienstag von einer Stilllegung bedrohte Bahnlinie zwischen Solothurn und Moutier, die ab dem Westbahnhof bis nach Langendorf grösstenteils auf einem Damm mehrere Quartiere durchschneidet. Doch kein Thema ist für Andrea Lenggenhager auch das Überbauen solcher Flächen.

«Das Überbauen hat grössere Nachteile. Aufgrund des Lichtprofils der Bahn muss das erste Geschoss sehr hoch oben sein.» Zudem komme die Tischkonstruktion, welche eine Überbauung erst möglich macht, sehr teuer zu stehen. Bei vielen anderen Projekten sei sie nicht finanzierbar gewesen – «beim Bahnhof Zürich wurde eine solche Idee über Jahre geprüft und schliesslich verworfen.»

Pläne bei den Bahnhöfen

In der aktuell laufenden Ortsplanungsrevision spielen die Bahn-Flächen insofern kaum eine Rolle, weil die Bahn-Areale im Gegensatz zu den Gleisanlagen bereits in der Kernzone liegen, also für eine Überbauung nicht umgezont werden müssen. Bei Gleisanlagen wie eingangs erwähnten Streckenabschnitt in der Vorstadt ist eine Überbauung derzeit (noch) gar nicht möglich.

Käme es einmal so weit, gäbe es für die Leiterin des Stadtbauamtes nur ein Vorgehen: «Gestützt auf eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile und eine qualitätsvolle Planung wäre eine Änderung der Nutzungspläne zu prüfen.»

Im Gegensatz zu den eigentlichen Trassee-Flächen stehen für Andrea Lenggenhager eher die Gleise auf zwei Bahnhof-Arealen im Fokus. «Beim Studienauftrag RBS werden wir die RBS-Gleise mit einbeziehen. Und beim Westbahnhof sind wir daran, einen Studienauftrag aufzubereiten. Dort könnte dies ein Thema werden.»