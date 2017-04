Wer anderswo einen ähnlichen Bücherschrank wie in Solothurn antrifft, muss wissen: Er könnte wie das hiesige Modell aus der «Raumformer»-Werkstatt von Toni Kaufmann stammen. «Inzwischen hat es weitere Schränke des gleichen Typs in Thun, Aarau, Lohn, Biberist- und ab Mai in Erlach», sagt Raumformerin Eva Furrer.

Zwei weitere Standorte stünden zur Diskussion. Wetter- und Vandalenschutz zeichnen den robusten 800-Kilo-Schrank aus verzinktem Stahl aus. «Ausserdem ist er ein Eyecatcher, der rasch zum Treffpunkt wird», weiss Furrer. Einer, der übrigens stetig weiterentwickelt werde. (ak)