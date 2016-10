Dann wurde in der Rothushalle «Dr Sohn vom Ruedi» richtig getauft. Obwohl Vinyl schon lange tot ist und es nicht einmal eine CD gibt, musste eine Plattentaufe einfach sein. «Wir sind ein überschaubares Grüppchen», animierte Johnny Trash seine Fans, «das ist Hip-Hop, kommt alle etwas näher in die Mitte, und dann will ich die Hände in er Luft sehen.»

Die Special Guests «Ta Mère» mit Mauro und Fabio Kiener sorgten für den absoluten Höhepunkt des Abends.

Die machtvollen Gitarrensoli der jungen Rockband kombinierten faszinierend ungewöhnlich mit Johnny Trash. Ein Experiment, das mehr als nur ein Stück lang dauern soll: Zum Abschluss der Serie «Kultur sieht pink» gibt es am 22. Oktober in der Rothushalle noch einmal «Ta Mère» als Hauptact – dann vielleicht mit Johnny Trash als Special Guest. Die kleine Bühne füllte sich mit immer mehr Gästen, Spontanrappern – und sogar Geige wurde gespielt.

Plötzlich verwandelte sich Johnny Trash in Alan Garner. Er verführte seine Fans mit gratis «Shots». Alle grölten «ein Prosit der Gemütlichkeit» und sorgten für Hangover-Stimmung wie am Tag nach dem Oktoberfest. Und so ging das Rap-Konzert nahtlos in die Afterparty über.

Ab sofort gibt es die Musik von Johnny Trash & Many More gratis zum Download unter www.manymoremusic.ch. «Der Sohn vom Ruedi soll wachsen können. Es geht darum, unsere Reichweite zu vergrössern», erklärt Johnny Trash, warum er seine Musik verschenkt.