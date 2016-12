Schon am Donnerstag zeigte sich der Gastronom und BDP-Politiker sehr optimistisch, dass er bis zum Wochenende die erforderlichen 200 Unterstützer finden werde. Gestern Vormittag bereits war diese Schallgrenze geknackt, und am Nachmittag hatten sich mehr als 220 Personen für einen Fortbestand der 30-jährigen Grill-Tradition am Märetplatz registrieren lassen.

«Wie gestört abgegangen»

«Ich war schon selber aktiv, damit die Petition auch erfolgreich läuft.» Doch sein Anliegen sei auch quasi ein Selbstläufer gewesen, glaubt Chris van den Broeke. «Wem ich die Geschichte auch erzählt habe, niemand hat verstanden, dass man hier draussen nicht mehr Würste grillieren dürfen sollte.»

Oder anders gesagt: «Wenn sich so viele Leute positiv zu eigentlich etwas Negativem äussern, dann muss doch ein breites Bedürfnis für dieses Angebot vorhanden sein.» Jedenfalls sei die Unterstützungswelle vom ersten Moment an «wie gestört abgegangen», so der neue Pächter des «Bistraito».