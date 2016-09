Gibt es jetzt doch noch Hoffnung für das Klein-Venedig-Projekt Wasserstadt auf dem früheren Solothurner Stadtmist? Ist das Projekt doch nicht dem Tod geweiht, wie es ein von Kanton und Stadt im Frühling präsentiertes Gutachten nahe-legte? Schliesslich sah in diesem ein alt Bundesrichter gleich mehrere unüberwindbare rechtliche Hürden.

Ein Newsletter, den die Wasserstadt Solothurn AG rund um Investor Ivo Bracher kürzlich an Interessenten verschickt hat, nährt nun die Hoffnung, dass Stadt und Kanton mithelfen, Lösungen zu suchen, um das Projekt noch zu realisieren. Im Schreiben steht: «Nach intensiven Gesprächen mit Stadt und Kanton Solothurn haben wir uns darüber verständigt, dass Gespräche mit dem Bundesamt für Umwelt und dem Bundesamt für Raumentwicklung geführt werden, dies bezüglich der im Gutachten aufgeführten Problempunkte.»

«Noch nicht terminiert»

Was ist dran? Bernard Staub ist Chef des kantonalen Amtes für Raumplanung und damit Ansprechpartner in Sachen Wasserstadt beim Kanton. Er weiss nichts von intensiven Gesprächen oder einem Einbezug der Bundesämter. Staub hat seit Wochen nichts mehr von der Wasserstadt AG gehört. Doch er signalisiert Gesprächsbereitschaft. «Wir stehen bereit. Wir sind aber nicht am Drücker.»

Der Solothurner Stadtpräsident Kurt Fluri erwähnt in einer schriftlichen Stellungnahme die Bundesämter mit keinem Wort. Er bestätigt aber, dass zwischen der Stadt und dem Wasserstadt-Verantwortlichen Markus Graf zwei Gespräche stattgefunden haben. Eines mit Fluri selbst sowie eines mit der Leiterin des Stadtbauamtes. «Herr Graf hat dabei bestätigt, dass die Wasserstadt Solothurn AG nochmals geklärt haben möchte, was die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und nötigen Schritte wären, um in der heutigen Landwirtschaftszone das Projekt Wasserstadt realisieren zu können», so Fluri.