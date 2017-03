Allerdings befindet sich die Liegenschaft in einem desolaten Zustand, weswegen ihr Besitzer andere, aber noch nicht näher erläuterte Pläne mit dem Laubsägelihaus hegt. Hinter der Petition, die sich gegen den Abriss ausspricht, stehen Timon Lüthi und Romano Mombelli. Beide wuchsen in der Nachbarschaft des Hauses auf. So sei die persönliche Nostalgie einer der Beweggründe für die Petition gewesen.

Aber nicht nur: «So spielten auch die architektonische Einzigartigkeit sowie die lange Geschichte des Objekts eine bedeutende Rolle bei unserem Entschluss», sagt Lüthi. «Würde doch mit dem Verschwinden des Laubsägelihaus auch ein bedeutendes Stück Solothurner Kulturhistorie verloren gehen.» Auch das Gespräch mit Menschen älterer Generationen, die sich immer wieder über länger zurückliegende «Bausünden» äusserten, habe die beiden zu ihrem Schritt motiviert. «Daher war es uns ein Anliegen selbst aktiv zu werden, um nicht die Fehler längst vergessen geglaubter Tage zu wiederholen.»