Der Hintergrund ist nicht nur der abverheite Hilari-Abend. «Ja, wir haben einen Rückgang an Anlässen im Landhaus», bestätigt der dafür zuständige Stadtschreiber Hansjörg Boll. So sanken die Belegungstage im Landhaus ohne das Haus am Land (Jugi) von 568 Tagen 2015 auf noch 503 im letzten Jahr.

Der grosse Saal war noch an 146 statt 160 Tagen gebucht, in der Säulenhalle sank die Zahl von fast 200 auf noch 165 Tage. «Es ist nicht immer das Essen. Auch die Zufahrt zum Landhaus spielt eine Rolle, vor allem, dass es am Samstagnachmittag eine Spezialbewilligung braucht. Zudem ist das Seminargeschäft härter geworden», beobachtet Boll allerdings im andern städtischen Veranstaltungsraum, dem Konzertsaal keinen Rückgang der Anlässe.

Der wohl grösste Wegzug aus dem Landhaus war derjenige der AEK, wobei auch hier der Stadtschreiber nicht nur die Qualität des Essens als Ursache sieht. «Ich nehme an, die Firma wollte auch vermehrt ihre Partnergemeinden berücksichtigen.»

Keinen Ansprechpartner

Hansjörg Boll zeigt auf einen Ordner Umfrageblätter von Landhausgästen. Sie bewerten die Kriterien Reservation und Information – zuständig dafür ist Region Solothurn Tourismus –, dann die Gastronomie sowie die technische Infrastruktur. «Es gab schon immer Reklamationen. Aber seit Direktor Daniel Siegenthaler weg ist, sind sie häufiger geworden», stellt der Stadtschreiber fest.

Als man zuletzt zu einer Sitzung mit den Ramada-Betreibern zusammenkam, wurde lediglich bekannt gegeben, dass Siegenthalers Nachfolger, Thorsten Brand, Solothurn schon wieder verlasse. «Und so fehlt uns ein direkter Ansprechpartner», verweist Boll auf nur sporadische Besuche des Ramada-Direktors von Basel und Zürich oder dessen Vorgesetzten aus Deutschland, die wir am Dienstag um eine Stellungnahme zu Solothurn gebeten haben – bisher ergebnislos.

So verlange Stadtpräsident Kurt Fluri eine neuerliche Sitzung mit den Ramada-Verantwortlichen, auch wenn diese versichert hatten, Ramada wolle am Palais Besenval festhalten. Allenfalls müsse auch der Vertragspartner Credit Suisse, dessen Immobilienfonds die Seminarmeile erst ermöglicht hat, einbezogen werden. Das sei bisher nicht der Fall gewesen, meint der Stadtschreiber.

Druckmittel hat die Stadt kaum, den komplexen Vertrag aufzulösen, werde laut Boll «sehr schwierig». Und so steht für ihn auch im Raum, ob die beiden Häuser, was die Küche anbelangt, wieder getrennte Wege gehen oder gar das Modell Konzertsaal zum Tragen käme: Jeder Anlassveranstalter kann den ihm zusagenden Caterer ordern.